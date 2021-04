Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 réclament un retrait des forces érythréennes du Tigré, région en conflit du nord de l’Ethiopie, «rapide, inconditionnel et vérifiable», selon une déclaration commune publiée par Berlin hier.»Nous saluons l’annonce récente du Premier ministre (éthiopien) Abiy concernant le retrait des forces érythréennes du Tigré», soulignent-ils. «Nous appelons à la fin de la violence et à la mise en place d’un processus politique clair, inclusif et acceptable pour tous les Ethiopiens, y compris ceux du Tigré.» Ce processus doit mener «à des élections crédibles et à un processus de réconciliation nationale plus large», ont encore souligné les chefs de la diplomatie de l’Allemagne, la France, l’Italie, les Etats-Unis, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni. Les troupes érythréennes ainsi que l’armée éthiopienne, ont été notamment accusées de pillages, de massacres et de viols.