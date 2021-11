Le représentant du Front Polisario en Europe et à l'Union européenne (UE), Oubbi Bouchraya Bachir a appelé la jeunesse du monde entier à intensifier les efforts visant à soutenir le peuple sahraoui pour obtenir son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, exhortant la communauté internationale à assumer ses responsabilités dans la décolonisation de la dernière colonie en Afrique.

Le responsable sahraoui intervenait vendredi à l'occasion de la deuxième édition du Forum mondial de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental, tenue à Malaga en Espagne avec la participation de 150 personnes représentant plus de 90 organisations de jeunes, dont 10 fédérations internationales et des représentants d'organisations internationales.

Lors de son allocution d'ouverture, Oubbi Bouchraya Bachir a déploré le fait que l'Organisation des Nations unies et la communauté internationale n'aient pas assumé leurs responsabilités pour mener à terme le au processus de décolonisation que le Front Polisario et le Maroc avaient précédemment signé dans le cadre d'un plan de paix sous les auspices de l'ONU/UA.

Par ailleurs, l'orateur a évoqué la symbolique de l'organisation de ce forum de la jeunesse en Espagne qui demeure le pays responsable des souffrances du peuple sahraoui pour avoir été l'ancienne puissance coloniale au Sahara occidental. Oubbi Bouchraya Bachir a, en outre, déclaré que, depuis l'année dernière, la région de l'Afrique du Nord en général et le Sahara occidental en particulier sont confrontés à des changements et à des défis majeurs, les actions irresponsables du Royaume du Maroc ayant conduit à la reprise de la guerre au Sahara occidental, à la rupture des relations avec l'Algérie, à un conflit ouvert avec l'Espagne et à des relations de plus en plus difficiles avec la Mauritanie et d'autres pays de la région. Il a également rappelé que le verdict du Tribunal de l'Union européenne prononcé le 29 septembre dernier réaffirme de manière claire et précise que le territoire du Sahara occidental est séparé et distinct de celui du Maroc.´´Nous pouvons souligner que ces arrêts sont venus réaffirmer ce que la Cour de justice de La Haye avait déjà statué en 1975. Après quatre décennies de conflit, ces jugements sont venus réaffirmer que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Royaume du Maroc, insistant sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui comme axe principal du processus de décolonisation en cours à l'époque´´, a-t-il assuré. Les travaux de la deuxième édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental, organisé par l'Union des jeunes sahraouis (UJSARIO), ont débuté vendredi, avec la participation de délégations et d'organisations de jeunes de plus de 40 pays de différents continents. Lors de la séance d'ouverture, des déclarations ont été faites par le représentant du Front Polisario en Europe, la jeunesse sahraouie et le Centre européen et latino-américain de la jeunesse, ainsi que par des organisations internationales et des chefs de délégation des organisations de jeunes participantes. Les travaux du forum ont pris la forme d'ateliers pour traiter de diverses questions liées au conflit au Sahara occidental.

Le forum vise également à tirer des conclusions pratiques qui reflètent l'ampleur de la solidarité internationale des jeunes avec le peuple sahraoui.