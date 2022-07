La famille de Lariya Abdulkareem cultivait du sorgho et des haricots près de leur village du nord-ouest du Nigeria, avant que la menace des «bandits» les force à abandonner leurs terres. Nourrir sa famille est de plus en plus difficile car l'insécurité sur les routes de son Etat de Katsina complique la livraison de maïs, de millet et de soja, se lamente Mme Abdulkareem, 40 ans et déjà grand-mère. Selon les autorités sanitaires et les ONG, sa famille fait partie de milliers d'autres dont les enfants souffrent de malnutrition aiguë dans le nord-ouest du Nigeria où l'insécurité et la hausse des prix des denrées alimentaires ont aggravé une situation déjà alarmante dans cette région extrêmement pauvre. «Nous avions l'habitude de cultiver mais nous ne pouvons plus accéder» aux terres, comme avant, insiste Mme Abdulkareem en serrant dans ses bras sa petite-fille de 7 mois souffrant de malnutrition dans une clinique soutenue par Médecins sans frontières (MSF).

Les zones rurales du nord-ouest du Nigeria sont ravagées par des bandes criminelles, les «bandits», qui pillent, attaquent, tuent et kidnappent les villageois pour obtenir une rançon. Ils mènent leurs attaques depuis leurs camps situés au coeur des forêts qui recouvrent une grande partie de la région.

Des centaines de milliers de personnes ont été jeté sur les routes, fuyant ces violences, tandis que des milliers d'autres ont été tuées. Le nombre de victimes de ces gangs dépasse désormais celui du conflit dans le nord-est du pays né de l'insurrection jihadiste vieille de 13 ans.