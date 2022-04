En Europe de l'Est, la situation reste explosive et le conflit en Ukraine risque de durer encore longtemps, au moins par des conséquences prévisibles.

L'ancien conseiller à la sécurité du président Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, avait tracé, en son temps, les bras de fer qui se déroulent, aujourd'hui, dans cette région. Il suffit de lire son livre - Le grand échiquier - paru en 1997, pour comprendre les mécanismes et les visées d'un conflit qui ne concerne pas que l'Ukraine. Il assurait, à cette époque, que «l'élargissement de l'Europe et de l'Otan serviront les objectifs, aussi bien à court terme qu'à plus long terme, de la politique américaine. Une Europe plus vaste permettrait d'accroître la portée de l'influence américaine et, avec l'admission de nouveaux membres venus d'Europe centrale, multiplierait le nombre d'États pro américains, au sein des Conseils européens, sans pour autant créer une Europe assez intégrée politiquement pour pouvoir concurrencer les Etats-Unis, dans les régions importantes pour eux, comme le Moyen-Orient». Sans s'embarrasser du moindre scrupule ou d'une quelconque diplomatie, Brzezinski a retracé la mécanique expansionniste par laquelle la Russie, héritière encore fragile de l'ex-Urss, devait être dynamitée. Il préconisait, ainsi, sa partition en trois États, l'un européen et destiné à intégrer l'UE, l'autre comme une République de Sibérie et le troisième un État d'extrême-Orient. «La Russie européenne adhère à l'Union européenne et serait ainsi neutralisée tandis que la Sibérie et la République extrême-orientale pourraient soit tomber sous influence américaine ou servir de monnaie d'échange, dans des discussions avec la Chine ou l'Iran.».

Toute guerre est haïssable mais il n'existe pas de guerre sans motifs. Celui qui a conduit la Russie a lancé une opération spéciale en Ukraine née du refus des pays occidentaux de négocier un accord de paix et sécurité, au lendemain de la chute de l'ex-Urss, malgré leur engagement à ne pas profiter de la chute. Pas plus que n'ont été respectés les accords de Minsk I et II, en 2014 et 2015. La décision de Khrouchtchev d'attribuer la Crimée à l'Ukraine par un simple décret a pris une toute autre dimension, au lendemain de 1991 et de la disparition de l'ex-URSS, l'Ukraine devenant un État à part entière. Or, la Crimée s'est retrouvée dépendante d'un État avec lequel elle n'a strictement rien de commun. Deux siècles durant, elle accueillait la flotte russe dont Sébastopol était le quartier général de la marine.

Une situation inacceptable pour Moscou, d'autant que l'appétit atlantiste devenait, de jour en jour, plus vorace. Après avoir réclamé, en vain, le respect de l'engagement verbal de George Bush à maintenir l'Otan sur ses positions de 1991, Moscou a tiré les leçons. Du coup, les prophéties de Brzezinski ont failli sur deux registres. Le premier est qu'il n'a pas prévu l'extraordinaire essor de la Chine, en quelques années à peine. Le second est qu'il a sous-estimé la capacité de la Russie, forte de toutes ses richesses, à revenir au premier plan de la géostratégie mondiale.