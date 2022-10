La 4e Commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions de décolonisation et des questions politiques spéciales a entamé le 4 octobre son premier jour des débats dans le cadre des travaux consacré à l'examen de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Cette première journée a été marquée par les interventions de plusieurs pays, notamment ceux de l'Amérique latine qui ont réaffirmé leur attachement à l'élimination et à l'éradication de l'occupation coloniale que subissent encore de nombreux peuples du monde, et ont réitéré leur solidarité avec les peuples des territoires à décoloniser.

À ce titre, la Communauté des États latino-américains et Caraïbes (CELAC), par le biais du Représentant permanent de l'Équateur à New York, a souligné que «concernant le Sahara occidental, la CELAC réaffirme toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité sur cette question, y compris la résolution 76/89 de l'Assemblée générale, adoptée par consensus, et réitère que, conformément à ladite résolution, il continue d'appuyer fermement les efforts du secrétaire général et de son Envoyé personnel pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, ainsi que d'autres résolutions pertinentes. À cet égard, la CELAC est convaincue que les efforts multilatéraux visant à promouvoir des négociations plus intenses et plus substantielles entre les parties se poursuivront sous les auspices du secrétaire général et de son Envoyé personnel, conformément au droit international et pour mettre en oeuvre toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution définitive à cette situation».

Pour sa part, le Représentant permanent du Nicaragua a indiqué que «Le 27 février, le 46e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique a été commémoré. En ce sens, nous veillons pleinement à ce que le peuple et le gouvernement de réconciliation et d'unité nationale de la République du Nicaragua, resteront toujours fermes et déterminés à défendre les principes fondamentaux du droit international qui reconnaissent le droit solennel du peuple de la République arabe sahraouie démocratique à exercer sa liberté, détermination et souveraineté nationale. La réalisation du référendum supervisé par les Nations unies pour l'autodétermination du peuple sahraoui est décisive dans la solution de cette situation coloniale».

Le Représentant permanent du Mexique a souligné que «Dans le cas du Sahara occidental, le Mexique réaffirme son engagement à soutenir les efforts visant à parvenir à une solution juste et durable au conflit, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Nous réaffirmons l'importance d'écouter la volonté du peuple sahraoui et de respecter son droit à l'autodétermination. Pour mon pays, une paix durable doit pleinement envisager l'exercice de ce droit. Nous réitérons que les voix des femmes et des jeunes du Sahara occidental doivent avoir une place significative dans le dialogue qui s'établira entre les acteurs du conflit. Nous reconnaissons les efforts du secrétaire général et de son Envoyé personnel pour que les parties continuent à rechercher la confiance et à prendre les engagements nécessaires pour réduire les tensions et poursuivre les bons offices de l'ONU. Nous soulignons également l'importance de la MINURSO en tant que garant de la stabilité et du cessez-le-feu et nous considérons qu'il est opportun de renforcer la surveillance des droits de l'homme dans ce territoire, et de renforcer la responsabilisation».

Le Représentant permanent du Pérou a fait valoir que «le président du Pérou, le 20 septembre, dans son discours devant la 77e Assemblée générale des Nations unies, a exprimé le plus large soutien de notre pays aux actions menées par le représentant spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour rétablir le cessez-le-feu et promouvoir une solution négociée et pacifique. Il est indispensable de reprendre le cours des consultations et des négociations, dans le cadre de l'application du Plan de règlement de 1988 et des résolutions 658 (1990) et 690 (1991), afin d'ouvrir le processus devant conduire à une solution définitive et pacifique, qui assure la décolonisation et l'autodétermination du Sahara occidental. En soutenant les bons offices et les consultations menées par le représentant du secrétaire général, mon gouvernement contribue à l'ouverture du dialogue et des négociations en entretenant des relations diplomatiques d'amitié et de coopération tant avec la République arabe sahraouie qu'avec le Royaume duMaroc».