Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a renouvelé la position de son pays à propos du remplissage du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, affirmant qu'il aura lieu pendant la saison des pluies dans les prochains mois de juillet et août. Abiy Ahmed a déclaré, hier, sur son compte Twitter, que «le prochain remplissage du barrage de la Renaissance n'aura lieu que pendant les fortes pluies en juillet et août, ce qui assurera la réduction des inondations au Soudan». «Avant le deuxième remplissage, l'Ethiopie va libérer la quantité d'eau stockée depuis l'année dernière via ses voies d'évacuation créées récemment», a-t-il expliqué. Et de poursuivre: «L'Ethiopie entend répondre à ses besoins à travers la construction du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, et n'a pas l'intention de nuire aux pays situés en aval». Le Premier ministre éthiopien a également indiqué que «le barrage a évité de graves inondations au Soudan l'année dernière». Addis-Abeba insiste sur un deuxième remplissage du «barrage de la Renaissance» en juillet prochain, même sans un accord tripartite. Mi-juillet 2020, l'Ethiopie a entamé le premier remplissage du barrage, unilatéralement. Khartoum et Le Caire insistent pour un accord sur le remplissage et l'exploitation du barrage afin de préserver leur part annuelle des eaux du Nil, s'élevant respectivement à 55,5 et 18,5 milliards de mètres cubes.