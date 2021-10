Les participants à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) ont salué, vendredi, l'initiative de l'Algérie qui a présenté une nouvelle vision basée sur une série de propositions visant à renforcer les efforts collectifs des Etats africains et les mécanismes de l'organisation continentale en matière de lutte contre le terrorisme.

Les travaux de cette réunion qui a vu la participation du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra ont été sanctionnés par un communiqué final dans lequel les participants ont salué

«le rôle clé et constructif de l'Algérie dans le cadre de l'exercice de son mandat africain», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les participants à la réunion, consacrée à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ont salué «les initiatives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adoptées à l'unanimité lors de la réunion, affirmant l'impératif d'accélérer leur concrétisation sur le terrain».

A cette occasion, M. Lamamra a présenté un exposé sur l'évolution de la menace terroriste au niveau continental, son expansion géographique et la recrudescence de sa dangerosité pour les peuples d'Afrique, affirmant «l'engagement de l'Algérie, en sa qualité de coordonnateur de l'UA, dans ce domaine, à poursuivre ses efforts pour permettre aux pays du continent de répondre efficacement aux défis imposés par ce phénomène transfrontalier». Lamamra a estimé, dans ce sens, que l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a présenté une nouvelle vision basée sur une série de propositions visant à renforcer les efforts collectifs des Etats africains et des mécanismes de l'Organisation panafricaine en matière de lutte contre le terrorisme.

Le chef de la diplomatie algérienne a exprimé «la disponibilité de l'Algérie à abriter une réunion ministérielle des pays de l'UA en vue d'élaborer un nouveau plan d'action africain pour encadrer l'action africaine conjointe en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent».

Selon un communiqué, cette réunion tenue sous la présidence de la ministre des Affaires étrangères du Mozambique, Veronica Nataniel Macamo Dhlovo a vu la participation de nombre de ministres des Affaires étrangères de 15 pays membres du Conseil, outre les pays africains touchés par le terrorisme, notamment ceux de la région sahélo-saharienne et des représentants de la commission de l'UA.