La Russie va créer douze nouvelles bases militaires dans l'ouest du pays en réponse au renforcement de l'Otan et son élargissement attendue à la Finlande et la Suède, a annoncé hier le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. «D'ici la fin de l'année, 12 bases militaires et unités seront déployées dans le district militaire de l'Ouest», a déclaré Choïgou devant les cadres du ministère et de l'armée, sans dire la nature des infrastructures ni leur taille. Il a relevé «la croissance des menaces militaires aux frontières russes», citant en particulier les exercices de l'Otan «Defender Europe» en cours à l'ouest et au sud-ouest de la Russie ainsi que dans l'Arctique. Autre menace citée, «les candidatures à l'entrée dans l'Otan de nos proches voisins, la Finlande et la Suède». Le président Vladimir Poutine avait indiqué que la réplique russe à cet élargissement serait décidée en fonction des déploiements de l'Otan dans ces pays, mais minimisé l'importance de ces adhésions attendues.

Le ministre a assuré également que le contrôle de la région de Lougansk (est) était presque achevée, et que 1 908 militaires ukrainiens retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Marioupol s'étaient rendus. «Les unités des forces armées russes, avec les divisions de la milice populaire des républiques populaires de Lougansk et Donetsk, continuent d'accroître le contrôle sur les territoires du Donbass.

La libération de la république populaire de Lougansk est presque achevée», a déclaré Sergueï Choïgou lors d'une réunion avec les cadres de son ministère et de l'armée retransmise à la télévision. La veille du 24 février, Moscou a reconnu l'indépendance des régions séparatistes du Donetsk et de Lougansk, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par les pro russes. Dans la région de Lougansk, Severodonetsk et Lyssytchansk constituent la dernière poche de résistance. Le ministre a aussi affirmé que les Ukrainiens avaient tenté le 8 mai, sans succès, de s'emparer de l'île aux Serpents, point stratégique en mer Noire dont les Russes ont pris le contrôle au début de l'opération.

«La veille du Jour de la Victoire, les autorités ukrainiennes ont entrepris une tentative aventureuse de s'emparer de l'île aux Serpents», a-t-il déclaré. «Cette action douteuse s'est avérée être un échec total», a-t-il ajouté, affirmant que les forces russes avaient tué 50 militaires des forces d'élite ukrainiennes, détruit quatre avions, 10 hélicoptères, 30 drones et trois bateaux.

Le Congrès américain a débloqué jeudi une enveloppe gigantesque de 40 milliards de dollars pour soutenir l'effort de l'Ukraine face à la Russie. Et les ministres des Finances du G7 ont commencé à faire le compte des milliards que chaque pays devra verser à Kiev. «Pour nos partenaires, ce ne sont pas juste des dépenses ou un don», a réagi Zelensky. «C'est leur contribution à leur propre sécurité», a-t-il affirmé.

La nouvelle aide américaine doit notamment «permettre à l'Ukraine de s'équiper en blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne», soit autant de commandes pour l'industrie et les lobbies de l'armement américains et occidentaux.

La Russie a annoncé jeudi que près de 800 militaires ukrainiens retranchés dans les entrailles du complexe sidérurgique Azovstal, dans le port de Marioupol, s'étaient rendus au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le total à 1 730 depuis lundi. Moscou a rendu publiques des images montrant des cohortes d'hommes en tenue de combat émergeant, certains avec des béquilles ou des bandages. Ces soldats en guenilles, parmi lesquels 80 blessés, «se sont constitués prisonniers», a souligné le ministère russe de la Défense.