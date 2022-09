Le Conseil présidentiel libyen a organisé à Benghazi, en collaboration avec le Conseil national de planification et l'université de Benghazi, une table ronde sur le projet de loi sur la réconciliation nationale, a rapporté hier l'agence libyenne Lana. «Le projet de loi contribuera à encadrer davantage le chantier de la réconciliation nationale, très attendu pour la stabilité, en s'appuyant sur une expertise nationale spécialisée dans le domaine juridique», a indiqué le président du Conseil national de planification, Meftah al-Harir. Le chef de la Commission juridique chargée de l'élaboration du projet de loi, Al-Koni Abbouda, a souligné que «le projet, élaboré par des juristes, universitaires et magistrats, aspire à harmoniser les dispositions à partir de la réalité locale et des normes internationales en la matière, pour parvenir à un consensus». Des sources du Conseil présidentiel ont indiqué que la table ronde «s'est caractérisée par un dialogue sérieux et efficace sur le projet de loi». La Commission juridique a affirmé qu'«elle tiendra compte de toutes les observations sur la loi et ses 53 articles, afin d'assurer son efficacité pour la réussite du projet de réconciliation nationale».