Le Conseil présidentiel libyen a appelé, jeudi, à «tenir le secteur pétrolier à l'écart de toute querelle politique qui affecte négativement la source de revenus des Libyens». Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohammed Al-Manfi et ses deux adjoints, Abdellah Al-Lafi et Mousa Al-Koni, ont souligné la nécessité d'«oeuvrer pour la reprise du pompage de pétrole, source de subsistance des Libyens, et de le tenir à l'écart de toute querelle politique qui affecte négativement la source de revenus des Libyens», rapporte l'agence de presse libyenne (LANA). La Compagnie nationale de pétrole en Libye (NOC) a annoncé mardi l'arrêt des opérations dans le terminal pétrolier de Brega qui a une capacité d'exportation quotidienne de 60 000 barils. Premier port pétrolier établi en Libye, Brega fait partie des principaux terminaux pétroliers libyens situés dans la région du «Croissant pétrolier» (est), qui comprend également Ras Lanouf, al-Sedra et Zouetina.