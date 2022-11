Le Conseil mondial de la paix (CMP) a annoncé, depuis le Vietnam, l'adhésion de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et son élection en tant que membre du Comité exécutif de l'organisme, et réitéré son engagement en faveur du droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination.

Par voie d'un communiqué, relayé, jeudi, par l'agence de presse sahraouie (SPS), la 22e Assemblée du Conseil mondial de la paix, qui se tient du 21 au 27 novembre à Hanoï, le CMP a déclaré: «Dans le but de rassembler davantage de forces mondiales dans la lutte commune pour la paix, le développement et le progrès, le CMP a approuvé à l'unanimité l'adhésion de la RASD et son élection en tant que membre du Comité exécutif de l'organisme». Dans le communiqué, le CMP a regretté le fait que «le Sahara occidental demeure la dernière colonie d'Afrique ce qui est contraire à la tendance actuelle qui est la réalisation de l'émancipation, de l'indépendance, de l'autodétermination et de la souveraineté nationales», réaffirmant son «soutien au droit du peuple sahraoui à déterminer son destin par l'organisation d'un référendum libre et équitable sous les auspices de l'ONU».

Tout en rappelant le statut de RASD au sein de l'Union africaine (UA) en tant que membre fondateur et ses relations diplomatiques au niveau international, le Conseil mondial de la paix a déploré les violations des droits humains du peuple sahraoui par le régime d'occupation et a appelé à la «libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis des prisons marocaines». Lors de la séance inaugurale tenue en présence notamment de membres du gouvernement vietnamien, le secrétaire général du CMP, Thanasis Pafilis, a exigé «des actions pour achever le processus de décolonisation du Sahara occidental et multiplier les actions de solidarité avec le peuple sahraoui dans son juste combat». Pour sa part, la présidente du Conseil, Maria do Socorro Gomes, a salué «la lutte longue et héroïque du peuple sahraoui pour ses droits».

S'exprimant à l'occasion, le représentant sahraoui, Bulahi Mohamed Fadel, a salué l'engagement «historique» de l'organisation pour les causes justes, en particulier la lutte sahraouie contre le colonialisme et l'occupation étrangère.

«Une fois de plus, nous avons été entourés d'organisations amies de différents continents, qui ont été fermes dans leur soutien et leur accompagnement de la RASD», s'est-il félicité. Pour lui, «l'adhésion de la RASD au Conseil mondial de la paix (CMP) émane de l'engagement du peuple sahraoui aux côtés des forces éprises de paix mondiale et d'une contribution active et responsable à la concrétisation des aspirations communes des peuples du monde «. La 22e Assemblée du Conseil mondial de la paix a réuni une centaine de délégués et organisations venus de 53 pays pour relever les défis auxquels l'humanité est confrontée et présenter «un plan d'action axé sur la défense de la souveraineté des peuples, la non-ingérence et la solidarité comme seuls moyens d'émancipation», a ajouté la même source.