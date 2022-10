Le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, a affirmé hier, que le Conseil des ministres palestinien s'attelle à faire les démarches nécessaires pour la mise en oeuvre de «la Déclaration d'Alger», notamment concernant le gouvernement, en vue de mettre fin à la division et de réaliser l'unité nationale palestinienne. Dans une allocution prononcée lors de la réunion du gouvernement palestinien, Shtayyeh a présenté ses remerciements à l'Algérie pour avoir abrité la rencontre des factions palestiniennes, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune et au gouvernement algérien. Le Premier ministre palestinien a rappelé les violations sionistes continues à l'encontre du peuple palestinien, soulignant que les agressions se répètent au quotidien entraînant des morts, des blessés, des prisonniers, et un blocus à la ville de Naplouse et dans plusieurs camps de réfugiés.