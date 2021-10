Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra, aujourd'hui, à New York, une réunion sur le devenir de la mission des Nations unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO) dont le mandat expire le 31 octobre. Le nouveau Représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, le Russe Alexander Ivanko, nommé fin août à ce poste, tiendra ainsi son premier briefing lors des consultations sur la MINURSO au cours desquelles les membres du Conseil de sécurité devraient voter sur un projet de résolution visant à renouveler le mandat de la Mission onusienne, a-t-on indiqué. Toutefois, des divergences au sein du Conseil persistent autour du mandat de la MINURSO. Les adoptions ne sont pas unanimes depuis 2017, la Russie citant l'absence de référence au droit à l'autodétermination dans les mandats récents. Dans ce contexte, le représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Omar avait réaffirmé récemment que la politique d'obstruction prônée par le Maroc et l'inaction du Conseil de sécurité ont empêché la MINURSO d'accomplir son mandat qui consiste à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental.»Il est indéniable que l'obstructionnisme, la procrastination et le manque évident de volonté politique de l'Etat occupant marocain ont pratiquement empêché la MINURSO de mettre pleinement en oeuvre le mandat pour lequel elle a été créée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 690 (1991) du 29 avril 1991», avait-il relevé dans un communiqué, à l'occasion du 30e anniversaire du cessez-le-feu au Sahara occidental. Selon le diplomate sahraoui, les restrictions imposées par le Maroc à la MINURSO «ont gravement compromis la crédibilité, l'impartialité et l'indépendance déjà érodées de la mission». Il avait appelé à cet effet le Conseil de sécurité à se rendre compte que le «statu quo» prôné depuis 30 ans a conduit à l'effondrement du cessez-le-feu et au retour à la guerre au Sahara occidental. Sidi Omar avait aussi noté l'incapacité totale de la MINURSO de protéger les civils et militants sahraouis dans les territoires occupés, soumis quotidiennement à des pratiques barbares et inhumaines, au moment où le Conseil de sécurité a doté les missions de maintien de paix de l'ONU de mandats pour la surveillance des droits de l'Homme. Pour rappel, l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 6 septembre 1991, a duré 29 ans avant d'être rompue le 13 novembre 2020 par l'occupant marocain. Des forces marocaines ont agressé des civils sahraouis venant réclamer pacifiquement la fermeture d'une brèche illégale érigée dans la zone tampon d'El-Guergarat en violation de l'accord de cessez-le-feu. L'attaque avait soulevé un tollé international et suscité un élan de solidarité mondiale en faveur du peuple sahraoui, dénudant le régime de Rabat, et faisant davantage écho à la juste cause sahraouie.

Dans son dernier rapport sur le Sahara occidental, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a souligné que la reprise des hostilités et la pandémie de COVID-19 en cours «ont considérablement modifié l'environnement opérationnel de la MINURSO, limitant la capacité de la Mission à mettre en oeuvre son mandat». Se disant préoccupé par la forte dégradation de la situation dans les territoires occupés et par l'escalade de la répression marocaine, le patron de l'ONU a estimé que la reprise des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario «constitue un revers majeur» pour les efforts en cours visant la réalisation d'une solution politique à ce différend de longue date. Les festivités de célébration par le peuple sahraoui du 46ème anniversaire de l'Unité nationale ont débuté hier au camp de réfugiés sahraouis de Dakhla, en présence de plusieurs délégations étrangères solidaires. Cette commémoration chère aux sahraouis intervient cette année dans un contexte de reprise de la lutte armée après la violation marocaine du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. De nombreuses délégations étrangères, comprenant notamment des journalistes, des cinéastes et des photographes de différents pays, à l'instar de l'Espagne, la France, l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique, prennent part à cette célébration en signe de solidarité avec la cause sahraouie.

La population sahraouie à Dakhla, dans les camps de fierté et de la dignité, a ravivé, le souvenir de l'agression par les forces marocaines contre le camp de Gdim Izik, en présence du Président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, de responsables sahraouis et de délégations étrangères solidaires.