Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé vendredi son régime de sanctions contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) et Al-Qaïda et prolongé jusqu’en juin 2024 les mandats du Bureau du Médiateur et de l’Equipe d’appui analytique et de surveillance. Avec l’adoption à l’unanimité de la résolution 2610, les 15 membres du Conseil ont indiqué que le Médiateur devait continuer à recevoir des demandes d’individus, de groupes, d’entreprises ou d’entités cherchant à être retirés de la liste des sanctions, mais ne devait ni chercher ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement.

Il doit aussi continuer à soumettre ses observations et une recommandation sur toute radiation de la liste. Le Conseil a également prolongé de 30 mois le mandat de l’actuelle équipe de surveillance basée à New York, établie conformément au paragraphe 7 de la résolution 1526, afin d’assister le Comité des sanctions et le Médiateur, en lui demandant de fournir au comité des exposés oraux trimestriels sur son analyse de la mise en œuvre mondiale des résolutions 2199 et 2178. Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1904, par laquelle le Bureau du Médiateur auprès du Comité des sanctions contre l’EI et Al-Qaïda a été créé.