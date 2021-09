Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi une résolution prolongeant le mandat de la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) de neuf mois, jusqu’au 31 mai 2022. La résolution 2592, qui a été adoptée à l’unanimité par le conseil de 15 membres, condamne fermement les attaques continues du groupe terroriste shebab et exhorte les autorités somaliennes, la Mission de l’Union africaine (UA) en Somalie et les Nations unies à travailler en étroite collaboration sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité des installations et du personnel de l’ONU et de l’UA. Elle demande aussi à la MANUSOM de maintenir et de renforcer sa présence dans toute la Somalie, sous réserve des exigences de sécurité des Nations unies et dans la mesure où la situation en matière de sécurité le permet. La résolution rappelle également la nécessité pour la Somalie et ses partenaires d’adopter une approche coordonnée et cohérente envers les réformes politiques et sécuritaires conduites par la Somalie. Elle décide que la MANUSOM continue à coordonner les efforts de l’ONU, en maximisant les approches conjointes et la programmation conjointe dans les domaines pertinents, en pleine coopération avec le gouvernement fédéral et les Etats fédérés de Somalie. La résolution appelle également le gouvernement fédéral et les Etats fédérés à organiser sans plus tarder des élections libres, équitables, crédibles et inclusives conformément aux accords du 17 septembre 2020 et du 27 mai 2021, et les exhorte à finaliser les préparatifs en cours à cette fin. Elle exprime en outre la préoccupation du Conseil de sécurité concernant toutes les violations du droit international humanitaire et les violations et abus des droits de l’homme, y compris les violences à caractère sexuel et liées au genre en période de conflit. La résolution appelle enfin toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international concernant la protection des civils et des biens de caractère civil, et réitère le besoin urgent et impératif de demander des comptes à tous les responsables de violations du droit international humanitaire et de violations et abus des droits de l’homme.