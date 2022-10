Deux Palestiniens ont été tués tôt, hier, par les forces sionistes dans le secteur de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Selon le ministère, Imad Abou Rashid, 47 ans, a été tué par des tirs des forces sionistes l’ayant atteint à «l’abdomen, la poitrine et la tête», tandis que Ramzi Sami Zabara, 35 ans, a succombé à des blessures par balles tirées par les mêmes forces sionistes.

La situation en Palestine, et tout particulièrement en Cisjordanie occupée, était au menu hier d’un débat public trimestriel au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a fait un briefing, selon des sources diplomatiques.

Le 25 octobre, cinq Palestiniens sont tombés en martyrs à Naplouse sous les balles des forces d’occupation sionistes.

Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur préoccupation face au nombre élevé de Palestiniens, y compris des enfants, tombés en martyrs ou blessés par les soldats sionistes en Cisjordanie occupée.

Selon la Coordonnatrice humanitaire par intérim pour les territoires palestiniens occupés (TPO), Lucia Elmi, depuis début octobre, 15 Palestiniens, dont six enfants, sont tombés en martyrs sous les balles des forces sionistes en Cisjordanie occupée, y compris à El-Qods. Il était également attendu que Tor Wennesland et certains membres du Conseil de sécurité expriment leur inquiétude face aux lourdes restrictions de mouvement imposées par l’occupation sioniste dans certaines régions de Cisjordanie occupée. D’autre part, lors de la réunion du Conseil de sécurité, le 28 septembre dernier, certains pays comme l’Irlande et la Norvège ont condamné «l’augmentation alarmante» des actes de violence commis par les colons sionistes contre les Palestiniens et leurs biens.