Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé, hier, les parties irakiennes à faire preuve de retenue et à entamer le dialogue, sur fond d’impasse politique qui a conduit à des affrontements qui ont fait des morts et des blessés. Dans une déclaration relayée par des médias irakiens, les membres du Conseil de sécurité ont condamné les violences survenues en Irak les 29 et 30 août et ont exprimé leur profonde inquiétude face aux informations faisant état de victimes, de blessés. Dans la déclaration, les membres ont appelé «au calme et à la retenue et salué les appels des parties à s’abstenir de toute nouvelle action et de la violence», invitant les parties à «résoudre pacifiquement leurs différends politiques et à respecter l’État de droit et le droit de réunion pacifique et d’éviter la violence». La capitale irakienne, Baghdad, a été témoin d’affrontements lundi et mardi derniers entre les partisans du mouvement sadriste et du Cadre de coordination sur fond d’impasse politique qui s’est aggravée depuis que le leader Muqtada Al-Sadr, a annoncé, lundi dernier, sa décision de se retirer de la politique. L’Irak connaît des tensions politiques dont la gravité s’est accrue depuis le 30 juillet dernier, date à laquelle les partisans du mouvement sadriste ont entamé un sit-in, à l’intérieur de la zone verte de Baghdad. Les divergences entre les forces politiques ont empêché la formation d’un nouveau gouvernement depuis les dernières élections du 10 octobre 2021.