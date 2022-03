Le commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC), Alireza Tangsiri, a mis en garde samedi les forces étrangères contre toute violation des eaux régionales, soulignant que les pays de la région sont responsables de la sécurité dans le Golfe, a rapporté Press TV. La marine de l’IRGC a renforcé son contrôle sur le Golfe, le détroit d’Ormuz et le nord de l’océan Indien en équipant ses unités de matériel de défense sophistiqué de fabrication locale, a affirmé Alireza Tangsiri, devant les commandants des bases de la marine. Les forces iraniennes ont le devoir de défendre pleinement les intérêts nationaux partout et à tout moment et feront face à tout complot ou sédition visant à nuire à la sécurité de l’Iran, a-t-il ajouté. Tangsiri a aussi lancé un appel à l’unité entre les pays islamiques de la région pour établir une sécurité durable, qualifiant la sécurité régionale de «ligne rouge».