Réuni à Tunis, voici quatre jours, le Comité militaire mixte 5 + 5 libyen peine à trouver une solution efficace dans le dossier de l'expulsion des mercenaires et des forces étrangères, malgré les promesses obtenues, lors de la rencontre du Caire, début novembre, au cours de laquelle des représentants du Tchad, du Niger et du Soudan avaient pris des engagements formels. A Tunis, le Comité a débattu de la façon dont peuvent être concrétisés ces engagements, à savoir «l'établissement d'un mécanisme de communication et de coordination efficace pour soutenir la mise en oeuvre du plan d'action concernant la sortie des mercenaires, des combattants étrangers et des forces étrangères hors du territoire libyen, dans un processus graduel, équilibré, simultané et séquentiel». Alors que l'élection présidentielle se rapproche à grands pas, il semble bien que ce dossier sera encore pendant, malgré les appels et les pressions de la communauté internationale, dans son ensemble, ainsi que de l'Union africaine et de la Ligue arabe au sein desquelles l'Algérie conduit une action soutenue avec le groupe des pays voisins de la Libye. On se dirige donc, selon toute vraisemblance, vers un scrutin qui se tiendra malgré la présence de ces forces et de ces combattants indésirables, nés de diverses ingérences extérieures. Samedi dernier, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a affirmé «la disponibilité de l'Union européenne à apporter tout son soutien pour faciliter l'organisation

d'élections présidentielle et parlementaires libres et équitables en Libye», annonçant un déploiement prochain d'une mission d'observateurs de l'UE chargés de suivre le scrutin avant, pendant et après son déroulement. Cette annonce a eu lieu au terme d'un entretien que M.Borrel a eu avec le vice-président du Conseil présidentiel,

M. Moussa al-Koni, saluant par après les efforts du Conseil présidentiel pour organiser les élections et exprimant «le soutien de l'Union européenne à ces efforts visant à travailler pour le retrait de tous les mercenaires, combattants et forces étrangères de Libye». Les deux hommes ont aussi évoqué, durant leur entretien, «les défis et les opportunités futures de la coopération entre l'Union européenne et la Libye». Comme il a été question d'accompagner les dirigeants libyens dans leur gestion des frontières avec les pays voisins du Sahel, après le départ des mercenaires et forces étrangères. Le responsable européen a notamment assuré que la Libye est un «partenaire important» pour l'Union, qui espère «plus de participation à un dialogue bilatéral sur la paix, la reconstruction et la stabilisation dans le pays et dans toute la région», selon le communiqué qui a sanctionné cette rencontre. Al-Koni était mercredi dernier à Bruxelles où il a eu des entretiens avec plusieurs dirigeants européens sur les «mécanismes de lutte contre les migrations, les crimes transfrontaliers et le terrorisme».

Par ailleurs, le représentant permanent adjoint de la Russie aux Nations unies, Gennady Kuzmin, a appelé toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue et éviter l'escalade, dans les préparatifs de la présidentielle du 24 décembre. Il faut permettre, a-t-il dit, «au peuple libyen qui souffre, depuis longtemps, d'exercer son droit de vote et d'élire» ses dirigeants. Toutes ces inquiétudes, ces préoccupations et ces sollicitudes vont se multiplier en nombre et en force, au fur et à mesure que la date du scrutin se rapproche mais la solution pour une sortie de crise réelle, durable, porteuse de réconciliation nationale et garante de paix, de sécurité et de souveraineté pour le peuple libyen frère demeure, aujourd'hui comme hier, tributaire d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes du conflit, ainsi que l'Algérie n'a jamais cessé de l'affirmer et d'y travailler sans relâche.