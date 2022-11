Le ministère libanais de la Santé a annoncé que le choléra avait infecté un certain nombre de résidents d’une maison de repos dans le nord du pays. Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que «des dizaines d’infections au choléra sont apparues dans un centre affilié à l’Association des services sociaux pour les personnes âgées, à Tripoli, dans le nord du Liban». La même source a précisé que «ceux qui présentaient des symptômes de la maladie ont été isolés du reste des personnes âgées, tandis que 14 personnes ont été transférées à l’hôpital à titre préventif». Pour tenter d’empêcher une nouvelle propagation de la maladie, le ministère de la Santé a appelé à la prudence, à ne pas négliger les mesures préventives, à l’utilisation d’eau propre et de légumes stérilisés, et à la réception rapide du vaccin. Le 6 octobre, le Liban a annoncé le premier cas de choléra dans le pays depuis 1993.