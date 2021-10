Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, a nommé trois militaires ministres dans le gouvernement de transition. Par décret lu jeudi soir, le général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara, ancien ambassadeur de la Guinée à Cuba, réputé proche du chef de la junte, a été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Le colonel Bachir Diallo, ancien conseiller militaire à l’ambassade de Guinée au Canada, a été nommé ministre délégué à la Sécurité et à la Protection civile. Louopou Lamah, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, est devenue ministre de l’Environnement et du Développement durable. Abdouramane Sikhé Camara est nommé secrétaire général du gouvernement, avec rang de ministre. Ayant renversé l’ancien président Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat controversé, Doumbouya, a prêté serment comme président pour une période de transition indéterminée. Il a nommé, le 6 octobre, un Premier ministre de transition en la personne de Mohamed Béavogui.