Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est aujourd'hui en Turquie, un important médiateur dans le conflit en Ukraine, avant de se rendre à Moscou et à Kiev, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Guterres ira ensuite à Moscou mardi, puis à Kiev pour tenter de négocier la fin de l'invasion russe, qui a fait des milliers de morts et déplacé plus de 10 millions d'Ukrainiens depuis le 24 février. De violents combats se poursuivent dans l'est du pays et des dizaines de civils et de soldats ukrainiens restent pris au piège dans le port assiégé de Marioupol, presque rayé de la carte par l'attaque russe. La Turquie a essayé de négocier la fin du conflit en accueillant des réunions entre les négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul, et une autre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays à Antalya. Ankara tente actuellement d'organiser un sommet à Istanbul entre Zelensky et Vladimir Poutine, bien que les responsables turcs admettent que les perspectives de tels pourparlers restent actuellement faibles.