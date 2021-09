Alors que les appels et les critiques se sont multipliés aussi bien en Tunisie que dans plusieurs capitales occidentales pour «déplorer» le gel du Parlement et le «retard» observé dans la constitution d'un nouveau gouvernement, après les décisions du président Kaïs Saïed, le 25 juillet dernier, une délégation américaine a été reçue samedi au palais de Carthage. Parmi les sénateurs américains, on notait la présence de Chris Murphy et Jon Ossof. Après la rencontre dont le communiqué a souligné le caractère «chaleureux», Chris Murphy a aussitôt indiqué tard dans la soirée par tweet le sentiment de la délégation venue plaider un retour rapide à la «démocratie». En effet, il a affirmé avoir exhorté le président tunisien à procéder à un retour urgent au processus démocratique et mettre un terme, rapidement, à l'état d'urgence dans lequel se trouve actuellement la Tunisie. Murphy ajoute que le seul intérêt des Etats-Unis était de protéger et de faire progresser une démocratie et une économie saines au bénéfice du peuple tunisien, ajoutant qu'ils ne favorisent aucun parti par rapport à un autre et qu'ils n'ont aucun intérêt à parrainer un plan de réforme plutôt qu'un autre, convaincus que c'est au peuple tunisien de se prononcer sur de telles options. Les sénateurs américains ont souligné la volonté des Etats-Unis de «soutenir la démocratie tunisienne» qui correspond aux besoins et à la volonté du peuple et dont l'esprit est de protéger les libertés et les droits de l'homme.

Le président tunisien n'a pas raté l'opportunité offerte par cette visite pour dissiper «certaines inexactitudes» et balayer les «rumeurs». «Ils parlent de coup d'Etat, alors qu'ils ne comprennent rien à la loi et la déforment. Un coup d'Etat se fait en dehors du cadre constitutionnel alors que j'ai appliqué un texte de la Constitution afin de préserver la Tunisie d'un danger imminent. Ils ont considéré l'Etat comme un butin, qu'on peut se jouer des institutions et affamer le peuple. Les morts se comptaient par centaines, chaque jour. Les citoyens ne disposaient pas d'oxygène et d'un minimum d'équipements médicaux pour les sauver d'une mort certaine». Kaïs Saïed évoquait par-là même les conditions dramatiques dans lesquelles se débattait le pays, entre mai et juillet, avec une crise sanitaire de Covid-19 qui a mis à nu les faiblesses et les lacunes du gouvernement Mechichi. Les manifestations avaient atteint leur paroxysme et le mécontentement généralisé devenu tel qu'il fallait prendre des mesures drastiques pour mettre un terme à la dérive dans laquelle s'enfonçait le pays. Tel était l'argumentaire du chef de l'Etat tunisien qui a ajouté que «l'Etat commençait à s'effondrer parce qu'ils ont entrepris de le diviser et ont accaparé tous les rouages. J'ai dû me saisir de la Constitution qui me permet de prendre des mesures exceptionnelles, dans le respect du texte et de ses dispositions, mais aussi de l'éthique». Prenant argument de la Constitution du Connecticut, un des Etats américains, le président Saïed a assuré à ses interlocuteurs que son objectif est bien de répondre à la volonté du peuple tunisien qui aspire légitimement à une vie meilleure et plus de dignité et «qui a le droit de changer de gouvernement quand cela est nécessaire». Et pour enfoncer le clou, il n'a pas manqué de pointer du doigt ceux qui «payent des sommes d'argent pour faire du lobbying» avant de mettre en relief «les citoyens sortis en masse exprimer leur joie» parce que le«cauchemar prenait fin».