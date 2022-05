Dans des camions surchargés de marchandises ou de simples voitures transportant des familles, les habitants de Taëz, au Yémen, empruntent laborieusement d'étroits chemins montagneux cahoteux pour entrer et sortir de cette ville assiégée par les rebelles Houthis, opposés aux forces loyalistes. En vigueur depuis début avril, une trêve nationale prévoit, au-delà de la suspension des combats, diverses mesures censées alléger le quotidien des Yéménites, dont la réouverture des routes principales menant à Taëz. Mais plus d'un mois après l'instauration de ce cessez-le-feu plutôt respecté sur le terrain, les habitants continuent d'emprunter de dangereux chemins alternatifs autour de cette ville du sud-ouest, l'une des plus affectée par la guerre. Parmi les nouveaux itinéraires, celui d'Al-Aqroud, saturé de familles attendant des heures dans d'interminables embouteillages et où des camions de marchandises s'entrechoquent parfois tant le passage est étroit. Auparavant, il fallait compter 15 minutes tout au plus pour rejoindre la ville voisine d'Al Hawban. Aujourd'hui, ce trajet peut prendre jusqu'à huit heures. «Les gens sont fatigués, surtout les enfants et les femmes. On attend dans les embouteillages trois ou quatre heures à cause de l'étroitesse de la route», raconte Abdo Al-Jaachani, un chauffeur routier. En raison de la mauvaise qualité de ce chemin de fortune, les voitures «ne tiennent pas plus de quatre mois», déplore M. Jaachani, «sans compter la hausse du prix de l'essence».Entourée de montagnes, Taëz, contrôlée par le gouvernement, a été maintes fois bombardée par les rebelles, qui l'encerclent. Ces deux parties se livrent une guerre sanglante depuis 2014, date à laquelle les insurgés Houthis, proches de l'Iran, se sont emparés de la capitale Sanaa. En dépit de l'appui d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite depuis 2015, les forces loyalistes n'ont pas réussi à empêcher les avancées des rebelles, qui ont pris le pouvoir dans la majeure partie du nord du Yémen mais lorgnent également sur d'autres zones stratégiques. Ce conflit a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés selon les Nations unies, tout en plongeant la population dans l'un des pires drames humanitaires au monde. Début avril, des acteurs de la société civile ont appelé l'ONU à profiter de la trêve pour prendre des mesures permettant l'ouverture des routes à Taëz. «Chaque jour qui passe pendant la trêve, des victimes civiles tombent sur des routes montagneuses. Les scènes horribles de voitures et de camions s'écroulant avec des personnes et des marchandises dans les pentes sont indescriptibles», ont-ils déploré dans un communiqué. Habitant la ville assiégée, Abdallah Rajeh rend de moins en moins visite à ses proches à Al-Hawban ou dans la région voisine de Ibb, les voyages étant toujours «très pénibles à cause de la route cahoteuse et des embouteillages». Comme beaucoup d'autres à Taëz, il espère que la trêve en vigueur conduira à l'ouverture des routes. «Si les points de passage ne sont pas rouverts, les gens vont en payer le prix. Tous ces problèmes et ces difficultés n'affectent que les gens ordinaires», dit-il. «La situation est devenue catastrophique à Taëz.». Par ailleurs, la coalition militaire qui soutient le gouvernement local contre les rebelles Houthis, a annoncé, hier, la libération d'insurgés, dans le cadre d'une initiative qualifiée d'«humanitaire».Un premier avion transportant des prisonniers Houthis «libérés dans le cadre de l'initiative humanitaire saoudienne» a décollé vers le Yémen, a rapporté l'agence officielle saoudienne SPA, citant la coalition. La chaîne de télévision saoudienne Al-Ekhbariya a annoncé peu après l'atterrissage de ce vol à Aden, dans le sud du Yémen, avec 40 prisonniers. Au total, une «centaine de prisonniers, libérés par la coalition», ont embarqué hier à bord de trois avions affrétés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a indiqué le porte-parole du CICR, Bachir Omar. Ces trois vols décollaient tous de l'aéroport d'Abha, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, a-t-il précisé, ajoutant que tous les passagers sont des Yéménites détenus dans le cadre du conflit qui ravage le Yémen depuis sept ans. La coalition a précisé qu'ils avaient pour destination Aden et Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles.