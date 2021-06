L'avocat britannique Karim Khan a été investi, hier, nouveau procureur général de la Cour pénale internationale (CPI). Khan, qui hérite d'une pile de dossiers concernant des enquêtes épineuses, notamment dans les territoires palestiniens, en Afghanistan et aux Philippines, a déploré que la CPI, basée à La Haye, ait prononcé «si peu» de condamnations. Le Britannique est devenu le troisième procureur général de la juridiction, créée en 2002. Elu pour neuf ans, le procureur général est chargé d'ouvrir des enquêtes et de porter les accusations. Khan, 51 ans, a pris le relais de la Gambienne Fatou Bensouda, arrivée au terme de son mandat et saluée pour avoir élargi la CPI. Khan a déclaré vouloir «construire sur le terrain solide» laissé par Mme Bensouda. Spécialiste des droits humains, il a été élu en février par les Etats parties au Statut de Rome, texte fondateur de la CPI. Il est intervenu, du côté de la défense, dans de nombreux procès de la CPI, notamment en faveur de Seif al-Islam, fils Maammar El Gueddhafi.