Des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Selon le communiqué militaire N 197 rapporté jeudi par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «des détachements avancés de l'APLS ont bombardé, mercredi, des retranchements de l'armée d'occupation marocaine dans les régions d'Oudi Ziat (secteur El Forsai) et Djebilrt El Khodr (secteur de Mahbes). Jeudi, «l'armée sahraouie a également mené des bombardements contre les positions marocaines dans les régions de «Ross Ouedi Am Arkeba et Ross Essabti (Mahbes), précise la même source.

Les offensives de l'APLS se poursuivent ciblant les retranchements des forces d'occupation marocaines qui ont essuyé des pertes colossales humaines et matérielles le long du mur de la honte», conclut le document.

Par ailleurs, la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) a assuré jeudi, que l'Afrique ne peut être libre sans l'indépendance du Sahara occidental, dernière colonie du continent, saluant la position du gouvernement botswanais en faveur de la lutte légitime du peuple sahraoui.

A l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique, le ministre des Affaires internationales et de la coopération botswanais, Lemogang Kwape, avait appelé mardi les pays africains à «continuer à parler d'une seule voix pour soutenir et faire preuve de solidarité avec le peuple sahraoui», regrettant qu'aujourd'hui certains pays du continent n'ont toujours pas atteint leur indépendance politique et leur autodétermination, comme la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Ainsi, la BFTU a tenu, dans son communiqué, «à reconnaître avec un profond sentiment de fierté et de gratitude la position du gouvernement du Botswana concernant la question du Sahara occidental (République sahraouie)», félicitant «le gouvernement d'avoir adopté et réitéré une position qui a été maintenue par l'organisme continental (UA) pendant longtemps».

«En effet, il n'y a aucune justification, politiquement ou moralement, à ce qu'un pays africain occupe et tourmente un autre territoire africain», poursuit le texte.

En outre, la Fédération a dénoncé «l'usurpation continue des ressources naturelles des Sahraouis par le Maroc estimant qu'elle doit être considérée comme un acte manifeste de vol à la lumière du jour qui ne doit pas être toléré par l'UA et le monde en général». «Nous soutenons ainsi le gouvernement du Botswana que l'Afrique doit parler d'une seule voix et faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la libération de la dernière colonie restante sur le continent. Nous croyons aussi avec véhémence que «l'Afrique ne peut être libre que si le Sahara occidental est libre», conclut le communiqué de la BFTU signé par son secrétaire général, Thusang Butale.