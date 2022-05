Le gouvernement du Bénin se prépare à retirer ses troupes qui interviennent au Mali, sous l'égide de la Minusma (Mission de l'ONU au Mali), ont rapporté, hier, des médias. Une note verbale du ministère béninois des Affaires étrangères est parvenue au secrétariat des Nations unies à New-York, fin avril. Elle formule une demande de retrait de deux unités, une compagnie d'infanterie et une unité de police, a-t-on indiqué. Les autorités béninoises souhaitent renforcer la sécurité sur leur propre territoire, notamment face aux attaques terroristes enregistrées, ces derniers mois, dans le nord du pays. La demande est formulée en termes très diplomatiques: «Le Bénin saurait gré au secrétariat de l'ONU des dispositions à prendre, conjointement, en vue du retrait de la Compagnie mécanisée d'infanterie et de l'Unité de police constituée.» 390 hommes sont concernés, dont 250, côté Infanterie, basés à Sénou, et 140 policiers basés à Kidal. Cependant, les troupes béninoises ne quittent pas de suite le Mali. La demande béninoise est accompagnée d'un calendrier. Une relève des troupes est en cours. Le président Patrice Talon la laisse aller à son terme. Ce sera «la dernière». Elle s'achève en novembre 2023.