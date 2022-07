Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'adressera, demain, à la Ligue arabe au Caire. Dans la capitale égyptienne, M.Lavrov rencontrera Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, ainsi que les représentants des 22 Etats membres. Lors du sommet de mardi à Téhéran, le président russe Vladimir Poutine et ses homologues turc, Recep Tayyip Erdogan, et iranien, Ebrahim Raïssi, avaient évoqué le conflit en Syrie -dont le retour à la Ligue arabe divise ses membres- et la guerre en Ukraine, qui fait planer le spectre de la faim sur plusieurs pays arabes. Dépendantes des céréales ou des armes russes, la plupart des capitales arabes n'ont jusqu'ici pas pris position sur le conflit en Ukraine, soucieuses de ménager Moscou sans toutefois se mettre à dos les Etats-Unis. L'arrivée de M.Lavrov au Caire intervient par ailleurs plus d'une semaine après la première tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, où il s'est rendu en ‘Israël', dans les Territoires palestiniens et en Arabie saoudite pour participer à un sommet réunissant les six membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Qatar, Oman, Koweït, Bahreïn), ainsi que l'Egypte, la Jordanie et l'Irak.