Depuis le début du conflit, il y a maintenant huit jours, le ministère des Affaires étrangères n'a pas cessé de suivre les développements de la situation en Ukraine affirmant ainsi, le souci des autorités algériennes à garantir la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays. C'est dans ce sens que le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a effectué une visite d'inspection à la cellule de crise dédiée spécialement à ce conflit au niveau de son département. Sur place, le chef de la diplomatie a insisté auprès de cette cellule sur la nécessité de multiplier les efforts pour suivre la situation des Algériens en Ukraine et de ceux qui ont fui ce pays vers la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lamamra a demandé à la cellule de crise, qui a été créée à cet effet, d'être en contact permanent avec les services diplomatiques algériens à Kiev, Varsovie, Bucarest et Budapest, et ce en vue de coordonner les efforts afin d'assurer une prise en charge des ressortissants algériens. Plus concrètement, Lamamra leur a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos ressortissants dans les centres de transit, en attendant les vols de rapatriement qui interviendraient très prochainement. Lamamra a également organisé, avant- hier, une réunion de coordination, par visioconférence avec les ambassadeurs d'Algérie en Ukraine, en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Le ministre, lors de cette réunion, a souligné l'importance de fournir un maximum d'efforts et de déployer les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des ressortissants algériens dans ces circonstances difficiles. Ainsi, les ambassades d'Algérie à Kiev en Ukraine, et en coordination avec les ambassades d'Algérie à Varsovie, en Pologne et Bucarest en Roumanie, ont été mises à contribution pour réussir au mieux cette délicate opération en zone de guerre. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a obtenu l'accord de quatre pays (Pologne, Roumanie, Hongrie et Moldavie) pour laisser passer les ressortissants algériens qui fuient l'Ukraine, sans visa, mais avec la présentation d'un passeport valide.

Le document du ministère a rappelé les citoyens algériens présents et établis en Ukraine à suivre les orientations de l'ambassade d'Algérie dans la capitale ukrainienne Kiev et veille dans ces moments difficiles qui prévalent actuellement à rester en contact avec eux directement ou indirectement.

De même que le ministère a rappelé le numéro vert gratuit mis à la disposition des membres de la communauté nationale établis dans ce pays pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev: 0800- 500068, en plus du numéro vert 021 50 45 00 qui a été créé au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a indiqué la même source. Rappelons qu'un étudiant algérien a été tué samedi 26 février à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, alors que des ressortissants algériens ont réussi à passer les frontières ukrainiennes pour la Pologne, notamment.