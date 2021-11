Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra prend part, sur invitation de ses homologues chinois et sénégalais, aux travaux de la 8e session ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à Dakar (Sénégal), prévue pour deux jours, selon un communiqué du ministère. Les ministres participant à cette réunion placée sous le thème «Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable Chine-Afrique dans la nouvelle ère», s'attèleront au suivi de la mise en oeuvre des conclusions de la 3e session tenue en septembre 2018 à Pékin. Il sera également procédé à l'évaluation de la coopération sino-africaine en matière de lutte contre la pandémie, en vue d'amortir son impact économique et financier tout en oeuvrant à la relance du développement en Afrique, précise la même source. Le président chinois Xi Jinping a promis, hier, à l'Afrique un milliard de doses du vaccin anti-Covid sous forme de dans et de soutiens à la production locale., à l'ouverture du sommet Chine-Afrique tenu à Dakar.

Les ministres africains et leur homologue chinois devront adopter un programme d'action et de coopération Afrique-Chine pour la période 2022-2024, outre un document portant les grandes orientations de la coopération sino-africaine à l'horizon 2035 qui constitue la feuille de route de coopération bilatérale à moyen et à long termes. En marge de cette réunion ministérielle, le Chef de la diplomatie algérienne aura des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues africains, outre des consultations avec les hautes autorités de la République du Sénégal qui assurera, à partir du mois de février 2022, la présidence tournante de l'Union Africaine (UA), a conclu le communiqué.