Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré vendredi au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, que les préoccupations sécuritaires de son pays concernant le souhait de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'Alliance atlantique reposaient sur des motifs «justes et légitimes», selon un communiqué de la présidence turque. «Les deux pays devraient clairement montrer qu'ils ont renoncé à soutenir le terrorisme, qu'ils ont levé les sanctions contre la Turquie et qu'ils sont prêts à faire preuve de solidarité envers l'alliance», a-t-il dit à son interlocuteur lors d'un appel téléphonique. Stoltenberg a souligné la «nécessité de répondre aux attentes de la Turquie, un allié important». La Suède et la Finlande ont officiellement demandé à adhérer à l'OTAN à la suite du conflit russo-ukrainien qui a éclaté fin février. La Turquie a exigé une série de «garanties concrètes» de la part de la Suède et de la Finlande, notamment «la fin du soutien politique au terrorisme», «l'élimination de la source de financement du terrorisme» et «la cessation du soutien en armement» au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et à sa branche kurde syrienne. Le PKK est considéré comme une «organisation terroriste» par la Turquie. Ses demandes comprennent également la levée des sanctions en matière d'armement imposées par ces deux pays à la Turquie.