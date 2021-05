Engluée dans la crise sociale, la Tunisie tente de sauver ce qui peut l’être d’une saison touristique qui s’annonce plombée —une de plus— par la mauvaise situation sanitaire.

Le 29 avril, le pays a rouvert ses frontières aux tours opérateurs, qui transportent la majorité des vacanciers séjournant en Tunisie. Pourtant, les décès liés au Covid-19 venaient d’atteindre un pic, et la hausse des hospitalisations laissait craindre une pénurie d’oxygène, au point que le pays a décrété un nouveau confinement d’une semaine début mai. Depuis, jusqu’à dix vols par semaine atterrissent à l’aéroport d’Enfidha, qui dessert les sites touristiques de Hammamet et Sousse, essentiellement en provenance de Russie et d’Europe de l’Est. D’ordinaire marginale par rapport aux contingents d’Europe occidentale, cette clientèle avait déjà joué les bouées de sauvetage, après les attentats de 2015 au musée du Bardo et à Sousse (60 morts dont 59 touristes), qui avaient mis à genou ce secteur crucial de l’économie. Mais on est encore bien loin du compte: les recettes globales ont baissé de 54% par rapport à la même période en 2020. L’écart est de plus de 60% par rapport à 2019, avec 144 millions d’euros au 10 mai, contre 404 millions d’euros en 2019.9.