La compagnie aérienne tunisienne, Tunis air, a annoncé le report de la reprise de sa desserte vers la Libye, prévue pour hier, évoquant une situation épidémiologique «incertaine» liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Dans un communiqué officiel publié lundi soir, le transporteur tunisien explique que cette décision intervient suite à une situation épidémiologique «incertaine» qui «ne permet pas la reprise des vols entre les deux pays». Parmi les arguments, qui expliquent également cette décision, figure le fait que le trafic aérien entre les deux pays est actuellement faible. Selon Tunis air, une nouvelle date de reprise des vols entre les deux pays voisins a été fixée pour le 15 mai 2021. Tunis air avait initialement programmé 5 vols hebdomadaires, dont deux vers Benghazi et trois autres vers Tripoli dans l'attente d'une reprise des vols quotidiens entre les deux pays. Le Comité scientifique de lutte contre la Covid-19 a mis en garde contre la dégradation de la situation épidémiologique en Tunisie, rendant «tous les scénarios jouables, notamment une éventuelle fermeture des frontières avec certains pays dont la Libye».

Par ailleurs, la Tunisie va envoyer cette semaine une délégation à Washington en quête d'une aide financière pour son programme de réformes économiques, a annoncé lundi le bureau du Premier ministre Hichem Mechichi. Les mesures prises par la Tunisie pour faire face à la pandémie de Covid-19 depuis 2020 ont des conséquences sociales lourdes dans un pays qui était déjà à la peine économiquement.»Une délégation du gouvernement se rendra à Washington à la fin de cette semaine pour une série de rencontres au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale», a indiqué le bureau dans un communiqué. Les vastes réformes dont la Tunisie a besoin, selon les économistes, pour assainir ses finances publiques n'ont toujours pas pris corps.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances Ali Kooli, la délégation emmènera «un programme de réformes économiques qui servira de base aux discussions avec le FMI».Le FMI a confirmé vendredi que Tunis cherchait officiellement un nouveau programme de financement.