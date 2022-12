La Tunisie a appelé mardi la communauté internationale à «prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la protection du peuple palestinien». Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le ministère tunisien des Affaires étrangères a affirmé que «la relance de cette célébration intervient dans une circonstance caractérisée par une grande inquiétude face aux attaques brutales et graves violations dont sont victimes les civils palestiniens de la part des forces d'occupation et des groupes de colons». «Face à la persistance de ces graves violations et pratiques discriminatoires, la Tunisie renouvelle sa demande à la communauté internationale, en particulier au Conseil de sécurité des Nations unies, de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de garantir la protection du peuple palestinien et d'obliger les autorités d'occupation à s'abstenir de prendre pour cible des civils», peut-on lire dans le communiqué. À cet égard, la Tunisie a appelé la communauté internationale à «mettre fin au mépris de la puissance occupante du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, dont la dernière en date est la résolution 2334 (2016), et à mobiliser ses efforts pour assurer la mise en oeuvre immédiate et totale de la cessation des activités de colonisation sionistes au sein des territoires occupés».

La Tunisie «appelle également tous les acteurs régionaux et internationaux à oeuvrer pour élever le niveau de réponse humanitaire afin d'aider le peuple palestinien à faire face aux répercussions des restrictions économiques de l'occupation, en particulier dans la bande de Ghaza assiégée, outre les effets de la pandémie de Covid-19 et les défis mondiaux actuels». Par ailleurs, la diplomatie tunisienne a insisté sur la nécessité, pour les Palestiniens, «de rester au premier plan de l'agenda international, sur la base de la responsabilité de la communauté internationale d'assurer le respect du droit international et le soutien aux causes justes». Le ministère tunisien des Affaires étrangères a conclu en soulignant que «la paix ne peut prévaloir qu'avec la restauration du droit palestinien, qui ne peut jamais être confisqué par un délai de prescription», tout en réaffirmant la position inébranlable de la Tunisie «en faveur d'un soutien inconditionnel au peuple palestinien dans ses luttes légitimes pour mettre fin à l'occupation et incarner l'État palestinien indépendant et souverain sur ses terres, avec El-Qods comme capitale».