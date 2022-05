Malgré la situation «extrêmement difficile» lors du démarrage des activités du gouvernement tunisien au mois d'octobre dernier, «des pas positifs ont été parcourus et un succès a été réalisé», a indiqué samedi la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. La responsable a mis en relief, lors de la célébration de la fête du Travail, les réalisations de l'État qui «a réussi à rembourser les dettes intérieure et extérieure et à payer les salaires dans les délais en plus de la réussite de l'État à fournir les produits alimentaires de base et lutter contre la contrebande». L'État a également «réussi à assurer un seuil minimum d'aides sociales et une réserve de devise acceptable», a encore rappelé Mme Bouden, affirmant que le gouvernement a aussi relevé le défi face à différentes situations et malgré une conjoncture difficile.

«La Tunisie est capable de faire face aux multiples difficultés si les forces nationales se concertent avec volonté et solidarité tout en ciblant des objectifs communs», a-t-elle noté. «Le succès réalisé par la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus est le meilleur exemple», a-t-elle insisté. Les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 737,5 millions de dinars (environ 241 millions de dollars américains) au cours des quatre premiers mois de l'année 2022, soit une hausse de 47,7% par rapport à la même période de l'année dernière, a indiqué la Banque centrale (BCT).Dans un bulletin statistique sur les principaux indicateurs financiers et monétaires du pays, la BCT a indiqué que les revenus du travail cumulés avaient grimpé de 13% au cours des quatre premiers mois de 2022 par rapport à la même période de l'année 2021, pour une enveloppe de 2,29 milliards de dinars (748 millions de dollars). Du côté des services de la dette extérieure cumulés, le bilan fait état d'une augmentation de l'ordre de 10% sur un an pendant la même période, pour atteindre 3,2 milliards de dinars (1,05 milliard de dollars) à la fin du mois d'avril. Pour en finir avec les avoirs nets en devises, la BCT a avancé une hausse pour se situer à 24,2 milliards de dinars (7,9 milliards de dollars) en valeur le 6 mai 2022, contre 20,8 milliards de dinars (6,8 milliards de dollars), le 6 mai en 2021.

Dans ce sillage, la Tunisie est devenue officiellement le 90e membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB), a annoncé samedi le ministère de l'Économie et de la Planification. L'adhésion de la Tunisie à cette institution financière, à compter du 29 avril après avoir rempli toutes les dispositions et les conditions d'adhésion, s'inscrit dans le cadre de «sa volonté de diversifier les sources de financement de ses projets de développement», a expliqué le ministère citant une déclaration de l'AIIB. Elle permettra d'établir «un nouveau partenariat constructif au niveau de l'investissement, du financement et de l'expertise technique dans les domaines qui représentent une priorité dans le processus de développement du pays à moyen et long terme», a-t-on ajouté. L'AIIB est une banque créée, en 2014, à l'initiative du gouvernement chinois, afin de booster le développement économique dans le sud-est de l'Asie, l'Asie Centrale et les pays membres d'autres régions du monde. La création de l'AIIB s'inscrit dans le cadre de la stratégie «Route de la Soie» approuvée par la République populaire de Chine et qui vise à impulser le développement de nombreux pays dans le monde à travers l'instauration de partenariats économiques et la contribution au financement de grands projets d'investissement. Il s'agit notamment des domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'environnement et des transports et d'autres domaines vitaux qui soutiennent le développement durable.