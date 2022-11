L'armée sioniste a encore tué un Palestinien, hier, affirmant qu'il aurait tenté de «blesser grièvement un soldat dans une attaque à la voiture bélier». Cela s'est passé en Cisjordanie occupée, au lendemain d' élections législatives qui ont mobilisé les partis et les électeurs de l'entité sioniste. Par-delà les arguties habituelles de l'occupant sioniste, le ministère de la Santé palestinien a indiqué avoir été informé par l'Autorité palestinienne des affaires civiles de la mort «par des balles israéliennes» de Habas Rayan, 54 ans. Ce nouveau crime intervient dans un contexte d'exactions ininterrompues depuis plusieurs mois en Cisjordanie occupée, un contexte qui a été exacerbé par les campagnes électorales des formations ultra orthodoxes proches de l'ancien Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu qui tente de revenir aux affaires malgré sa condamnation pour corruption, grâce au soutien inconditionnel de ses alliés religieux. Depuis le printemps dernier, l'armée sioniste a mené plus de 2.000 raids en Cisjordanie, territoire illégalement occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse. Ces raids sionistes, et les heurts qu'ils ont constamment provoqués, ont fait plus de 120 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans.

Plus de 1197 attaques ont été menées contre les Palestiniens par l'occupation sioniste et ses colons, en octobre dernier, a en outre relevé la Commission de la résistance palestinienne au mur et aux colonies, montrant qu'il s'agit le plus souvent d'attaques directes contre des citoyens parfois très jeunes, de vandalisme effroyable, de destruction de biens et de terres agricoles ainsi que de préjudices corporels extrêmes. Tous ces forfaits de l'occupant sioniste sont «ignorés» par la communauté internationale et, tout particulièrement les puissances occidentales dont les Etats-Unis qui apportent à l'Etat hébreu un soutien inconditionnel et se limitent face à ces outrances à de brèves déclarations sans la moindre conséquence.

Il en est de même pour les destructions des maisons et autres habitations palestiniennes, suivies d'évacuation forcées de populations comme ce fut récemment le cas dans les gouvernorats de Qalquilya, Tubas et Al Khalil où 22 constructions ont été démolies alors qu'un millier d'oliviers ont été vandalisés par les colons. De plus, les dirigeants sionistes ont programmé 11 nouvelles implantations de colonies sur les terres palestiniennes, au mépris des multiples appels et mises en garde des Nations unies. On peut craindre que le résultat encore improbable des législatives va aggraver la situation et pousser les sionistes à surenchérir en matière de diktat et d'abus extrêmes aux dépens de la population palestinienne.

Les partis ultra-orthodoxes alliés de Netanyahu promettent, sans état d'âme, de faire bien plus que par le passé et taxent le gouvernement Lapid de «tiédeur», face aux ambitions de leurs affidés.

Les deux principales formations, Judaïsme unifié de la Torah (ashkénaze) et Shass (séfarade) sont des soutiens zélés du Likoud (droite radicale que préside Netanyahu) et ils piaffent d'impatience de reprendre les manettes de la colonisation, à pas de charge,pour mettre devant le fait accompli la communauté internationale. Face à eux, les partis de Lapid et Benny Gantz ne trouvent pas mieux que de rivaliser, au point de promettre une barbarie encore plus grande.