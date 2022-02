Le conflit russo-ukrainien a mobilisé d'innombrables contributions multinationales, de la part de stratèges de guerre, d'analystes spécialistes des régions caucasiennes, d'ex- profileurs au service d'intelligences étrangères, d'anciens attachés militaires dans les chancelleries russes et ukrainiennes, dans le but de disséquer cette crise majeure, et d'en apporter les éléments de réponse, les plus fiables. Seulement, d'aucuns estiment que le monde occidental a été pris de court par l'attitude russe dans ce nouvel épisode. Le déclenchement des hostilités directes décidées par le président Poutine, semble avoir mis dans l'embarras la plupart des pays occidentaux, dont ceux européens. Côté européen, on ne s'attendait pas à une telle réaction de la Russie, qui a mis à exécution ses plans, sans trop se soucier des menaces et spectres de ripostes supposées, des alliés occidentaux, dont les USA et l'Otan.

Aussi, le traitement de faveur réservé par Poutine aux médiateurs européens, dont le président français et son homologue allemand, qui ont été ridiculisés médiatiquement, a rajouté à la rage des Européens. D'où cette attitude disproportionnée dans la réaction en chaîne d'un nombre important de pays occidentaux, visant une série de sanctions dissuasives à l'encontre de la Russie. Seulement, pour des spécialistes aguerris qui ont investi les réseaux sociaux, dont ceux professionnels, «il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué». C'est, en quelque sorte, l'enseignement à tirer de cet épisode de la confrontation russo-européenne, qui a tourné court. C'est dans cet esprit qu'un post, pour le moins anecdotique, vient assombrir les craintes des Européens. «Avant de déclencher une guerre et des sanctions, mieux vaut regarder en détail les rapports de force militaires et économiques. Certains le font avant, d'autres après», notait le post envoyé par différents experts en géopolitique de différentes nationalités, comme pour jeter l'anathème sur l'attitude de la plupart des dirigeants européens.

Des graphes démontrant le taux de dettes de l'État de la Russie détenues par des investisseurs étrangers, qui est de 0%, alors qu'elle était de plus de 34% en 2018. Un deuxième graphe relatif à la dépendance de la Russie face au dollar, illustre un taux de 0%, alors que la tendance était à plus de 150 milliards de dollars en 2010, à moins de 150 milliards en 2012 et à 100 milliards de dollars en 2018. Le dernier graphe mis en circulation sur les réseaux sociaux est celui relatif au stock ou réserves d'or et les réserves de change de la Russie. En janvier 2017, les réserves en or valaient près de 600 milliards de roubles, alors que les réserves de change avoisinaient les 400 milliards de roubles en 2021. C'est dire toute l'ingéniosité de l'État russe à garantir sa sécurité, tant économique et alimentaire que militaire vis-à-vis du monde occidental.

De l'avis de plus en plus de spécialistes, la Russie ne sera pas impactée par les sanctions financières et économiques décidées par les pays européens. Ce qui pourrait envenimer davantage les relations entre elles et la Russie, ainsi que l'ensemble du bloc des alliés naturels de l'ex- Empire soviétique. Parallèlement à cela, les Occidentaux misent sur le battage médiatique imposé à cette crise à travers une stratégie de communication assez poussée sur les agissements de la Russie.

La couverture médiatique du conflit armé en Ukraine, n'a pas manqué d'approfondir les clivages et les visions entre un Occident occupé à travestir les faits, et un monde émergeant qui aspire à une justice mondiale, équitable et authentique. Le consensus étant focalisé sur cette attitude du deux poids, deux mesures de l'Occident, quant à considérer les conflits qui éclatent dans le Monde arabe, en Afrique ou en Asie.