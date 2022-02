La pression monte sur la Suisse pour se joindre plus résolument aux sanctions internationales destinées à faire lâcher prise à Vladimir Poutine en Ukraine. Plate-forme névralgique du négoce des hydrocarbures de Russie et centre financier prisé de ses oligarques, la Suisse fait face en premier à la pression de la rue où des manifestations sont organisées par solidarité avec le peuple ukrainien mais aussi pour demander au Conseil fédéral, qui s'est fait copieusement siffler pour son manque d'engagement, de faire plus. Il y a aussi la pression de tous les pays européens qui ont annoncé des mesures économiques sévères contre Moscou. Le G7 a aussi décidé de partir à la chasse aux richesses des oligarques visés par les sanctions. Autant de décisions qui jettent une lumière crue sur ce que va faire la Suisse, que son statut de neutralité ne protègera pas de nécessaires explications. Selon le journal dominical Blick am Sonntag, les sept membres du Conseil fédéral doivent se réunir en urgence, aujourd'hui, et les discussions pourraient être houleuses. L'ambassadeur de l'Ukraine en Suisse, Artem Rybchenko, demande dans la SonntagsZeitung que les avoirs des membres du gouvernement russe soient gelés, comme le prévoient les sanctions de l'UE. Si la Russie n'est que le 23e partenaire commercial de la Suisse, les banques du pays alpin comptent parmi les favorites des grosses fortunes pour placer leur argent. Selon les statistiques de la Banque des règlements internationaux, les engagements des banques suisses à l'égard de clients russes se montaient à 23 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, dont 21,4 milliards sous la forme de dépôts. Des oligarques russes ont également des intérêts dans de grandes entreprises suisses. De plus, 80% du négoce de pétrole et de gaz russes se fait en Suisse, selon les estimations citées par la presse helvétique, alors que le pays abrite de grandes sociétés de négoce des matières premières telles que Gunvor, Trafigura ou Glencore.