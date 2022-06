La «stabilité régionale» a été au coeur d'une rencontre, hier, entre le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, arrivé à Riyadh dans le cadre de ses efforts de médiation entre l'Iran et le royaume saoudien. Kazimi, arrivé en Arabie saoudite samedi, devrait ensuite se rendre en Iran, avec lequel Riyadh n'a plus de liens diplomatiques depuis 2016. Le prince héritier saoudien, dirigeant de facto du royaume, et Kazimi ont abordé «les relations bilatérales et les possibilités de coopération conjointe», a rapporté l'agence officielle Saudi Press Agency (SPA). «Ils ont échangé des points de vue sur un certain nombre de questions qui contribueraient à soutenir et à renforcer la sécurité et la stabilité régionales», a-t-elle ajouté. Le voyage du Premier ministre irakien en Arabie saoudite et en Iran «s'inscrit dans le cadre des discussions que Riyadh et Téhéran ont récemment eues à Baghdad», a indiqué une source au sein du cabinet de Kazimi samedi. Selon cette source, ces discussions ont dressé «une feuille de route pour réparer les liens et revenir sur la voie du renforcement des relations bilatérales» entre l'Arabie saoudite et l'Iran, deux pays qui soutiennent des parties rivales dans des zones de conflit. Au cours de l'année écoulée, l'Irak a accueilli cinq cycles de discussions entre les deux puissances rivales régionales, la dernière ayant eu lieu en avril. Kazemi a déclaré à l'époque qu'il pensait que «la réconciliation (était) proche». Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis six ans, après l'exécution par le royaume du religieux chiite Nimr al-Nimr. Début mars, le prince Mohammed ben Salmane (dit MBS) a déclaré que son pays et l'Iran étaient «voisins pour toujours» et qu'il était «préférable pour nous deux de trouver une solution et de chercher des moyens de coexister».