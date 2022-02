Pas moins de 208 terroristes ont été éliminés et 108 autres interpellés au Mali depuis le lancement de l'opération dite «Kélétigui», le 25 décembre 2021, a indiqué jeudi la direction de l'information et des relations publiques de l'armée malienne (DIRPA). Lors d'une conférence de presse sur l'évolution de l'opération de lutte contre le terrorisme sur le terrain, la DIRPA a fait état de 208 terroristes éliminés et 108 autres interpellés. S'exprimant à l'occasion, le premier responsable de ce service d'information de l'Armée, le Colonel Souleymane Dembélé s'est réjoui de «la montée actuelle en puissance de l'armée malienne». Lancée à la fin du mois de décembre dernier, l'offensive actuelle des Forces armées maliennes (FAMa) contre les groupes armés terroristes a également permis la récupération de véhicules et du bétail.Par ailleurs, l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, qui était en visite au Mali le 8 février courant, a exprimé jeudi, sa satisfaction de l'amélioration de la situation sécuritaire du pays, celle de droits de l'homme et des déplacés. Tine s'est exprimé à l'issue d'une audience avec le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, jeudi. «C'est la première fois depuis ma visite ici au Mali en 2018, qu'il y ait eu une amélioration de la situation de la sécurité, reconnue unanimement à la fois par le commandement militaire, par l'administration territoriale, par la société civile et les populations que nous avons rencontrés», a expliqué l'expert indépendant des Nations unies. Alioune Tine témoigne, en outre, que: «Il y a eu une amélioration de la situation des personnes déplacées».Il a ajouté, par ailleurs, qu' «il y a eu une amélioration aussi sensible de la situation des droits humains, les violations et les atteintes aux droits l'homme ont baissé». Au cours de cette visite, Alioune Tine a rencontré les autorités publiques, la société civile, les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, le corps diplomatique et les Nations unies au Mali. Les discussions ont porté essentiellement sur des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des engagements souscrits sur les recommandations de sa précédente visite, notamment en matière de lutte contre l'impunité. situation des droits de l'homme au Mali.