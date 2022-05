La Russie effectuait, hier, d'ultimes répétitions avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie, qui sera l'occasion d'une démonstration de force en pleine campagne d'Ukraine à la peine. Ces dernières années, le président Vladimir Poutine a utilisé ce défilé pour exhiber la puissance de l'armée russe, dévoilant parfois de nouvelles armes ultramodernes. Et cette édition ne devrait pas déroger à la règle. Cette année, si les chars et militaires russes défileront comme d'habitude sur l'emblématique place Rouge, les esprits seront tournés vers l'Ukraine, où Moscou mène, depuis fin février, une «opération militaire spéciale» qui a remis en question la toute puissance occidentale. En effet, l'aide financière et les armements fournis par plus de 40 pays engagés par les Etats-Unis n'a toujours pas permis de mettre fin au conflit alors que les troupes russes contrôlent désormais la région du Donbass et qu'elles ont réduit en cendres un grand nombre de sites militaires ukrainiens, avec les moyens logistiques fournis par les pays occidentaux. L'ensemble de l'Ukraine porte les stigmates d'un conflit qui aurait pu être évité si les dirigeants de Kiev avaient seulement répondu à l'exigence russe de renoncer à intégrer l'Otan dont la menace n'a pas cessé de croître pendant des décennies. À l'heure actuelle, l'armée russe concentre son action sur l'est et le sud de l'Ukraine, l'objectif de sécurisation des Républiques de Donetsk et Lougansk ayant été atteint. Nul doute que Poutine, qui devrait prononcer un discours très attendu, abordera les défis posés par les sanctions américaines et européennes pour souligner qu'elles ont été anticipées et que la Russie n'en sera pas pour autant affectée. Alors que le défilé du 9 mai est systématiquement suivi de près par les capitales occidentales, Poutine aura une nouvelle occasion d'envoyer des avertissements, alors que Moscou a plusieurs fois brandi la menace nucléaire. Selon le ministère russe de la Défense, l'«avion de l'Apocalypse», un Iliouchine Il-80 spécialement conçu pour permettre au président russe de continuer à piloter le pays, depuis les airs en cas de guerre nucléaire, survolera la place Rouge. Plusieurs armes pouvant tirer des missiles nucléaires, comme le système balistique intercontinental Iars RS-24 et le système Iskander, de plus courte portée, défileront également. Cette année, la parade militaire se tiendra aussi dans un contexte où de nombreux Russes qui redoutaient une mobilisation générale en lien avec l'Ukraine, ont été rassurés par le Kremlin qui a démenti une telle mesure distillée par la propagande occidentale. Le défilé du 9 mai est devenu une tradition annuelle bien avant la chute organisée et instrumentalisée de l'URSS, en 1991. Poutine en a fait un évènement spectaculaire, à la production télévisuelle léchée, visant à la fois à intimider les adversaires de Moscou et à entretenir la fibre patriotique des Russes. La célébration principale a lieu sur la place Rouge, mais des commémorations auront aussi lieu dans des dizaines de villes partout en Russie.