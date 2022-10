La Russie ne voit «aucun sens» à garder la même présence diplomatique en Occident, a affirmé mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, en annonçant que Moscou allait désormais se concentrer sur l’Asie et l’Afrique. « Il n’y a aucun sens et aucune envie, naturellement, de garder la même présence dans les pays occidentaux», a déclaré Lavrov, lors d’une rencontre avec des jeunes diplômés embauchés par le MAE. Les diplomates russes y travaillent «dans des conditions qu’on peut difficilement qualifier d’humaines, on leur crée constamment des problèmes, en avançant constamment des menaces», a-t-il souligné. «Mais l’Europe a décidé de suspendre toute coopération économique» avec Moscou. « Que faire ? On ne peut pas forcer les autres à nous aimer». « Les pays du tiers-monde, en Asie comme en Afrique, ont besoin au contraire d’une attention supplémentaire», a-t-il assuré, la Russie y ayant beaucoup de projets «qui demandent un accompagnement diplomatique». « Dans ces conditions, nous allons coopérer sur une base mutuellement avantageuse», a conclu Lavrov.