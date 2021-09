La Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali, a déclaré, hier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au lendemain d'une alerte française sur un éventuel accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. «Il n'y a aucun représentant des forces armées russes, là-bas, (...) et aucune négociation officielle n'est en cours», a déclaré M. Peskov à la presse. M. Peskov a relevé que les autorités russes avaient des «contacts dans le domaine militaire avec beaucoup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain». Mardi, le MAE français, Jean-Yves le Drian, avait averti que la France pourrait retirer ses troupes du Mali si la junte s'alliait avec la société paramilitaire Wagner. Selon Paris, la junte au Mali étudie la possibilité d'un contrat avec Wagner sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes, pour former les forces armées et assurer la protection des dirigeants.