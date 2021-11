L'ambassadeur russe adjoint à l'ONU, Dmitri Polyanskiy, a affirmé que son pays s'est abstenu, lors du vote vendredi au Conseil de sécurité portant prorogation du mandat de la Minurso, en raison de certaines «ambiguïtés» dans le texte de la résolution qui «ne reflète pas la réalité objective de la colonisation au Sahara occidental». «Les consultations sur le projet (présenté par la délégation américaine) n'ont pas tenu compte de nos remarques raisonnables et de nos solutions de compromis recommandées», a expliqué le diplomate russe devant le Conseil de sécurité. Et de déplorer encore qu' «un certain nombre de propositions constructives d'autres membres du Conseil de sécurité sont également restées lettre morte». Pour cette raison, «la résolution ne reflète pas la réalité objective de la colonisation au Sahara occidental, qui a évolué depuis l'escalade militaire, en novembre 2020 (agression marocaine à El-Guerguarat), et cela n'apportera rien aux efforts du nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, pour reprendre le processus de négociation et parvenir à une solution mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui, en vertu de la Charte des Nations unies».

En outre, «le principal problème n'est toujours pas résolu», note l'ambassadeur russe qui constate que, «ces dernières années, les résolutions qui renouvelaient le mandat de la Minurso contenaient un langage qui remplaçait les paramètres internationalement approuvés du règlement par des remarques générales sur la nécessité de s'en tenir aux approches soi-disant réalistes pour une sorte de compromis». «De tels signaux créent une ambiguïté, sapent la confiance dans les travaux du Conseil de sécurité et les perspectives de reprise d'un dialogue direct», a-t-il relevé avant d'ajouter: «Nous regrettons que nos collègues persistent à l'ignorer». «La formule finale doit être acceptable à la fois pour les Marocains et les Sahraouis, et doit envisager l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, dans le cadre des procédures et conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies», a encore souligné le diplomate.

Dmitri Polyanskiy a réaffirmé que la Russie «suit une voie équilibrée et impartiale» en ce qui concerne le règlement du conflit au Sahara occidental, et exhorte «aux pourparlers directs entre le Maroc et le Front Polisario».»La Russie restera un acteur impartial dans le règlement du Sahara occidental et maintient des contacts avec toutes les parties de la région, en tant que membre du Groupe des amis du Sahara occidental», a-t-il réaffirmé, appelant toutes les parties à s'«abstenir de mesures et de déclarations unilatérales (dont certaines ont été entendues, lors du vote de vendredi) qui pourraient entraver la reprise d'un dialogue politique ciblé». «Dans le même temps, nous soutenons indéfectiblement le travail de la Minurso qui joue un rôle clé, en créant des conditions favorables sur le terrain qui aident à rétablir le dialogue entre le Maroc et le Front Polisario et à promouvoir le processus de paix», a conclu l'ambassadeur russe.