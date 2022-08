Les services de sécurité russes (FSB) ont accusé, hier, les «services spéciaux» ukrainiens d’avoir tué la fille d’un intellectuel réputé proche du Kremlin, morte dans l’explosion de sa voiture près de Moscou, ont rapporté les agences de presse russes. Le «meurtre» de Daria Douguina, fille d’Alexandre Douguine, «a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens», a déclaré le FSB dans un communiqué cité par les agences russes. Selon la même source, la personne ayant piégé la voiture de Daria Douguina s’est ensuite enfuie en Estonie. La voiture conduite par Daria Douguina a été piégée par une femme de nationalité ukrainienne, née en 1979, identifiée par le FSB comme Natalia Vovk, arrivée en Russie en juillet avec sa fille mineure, née en 2010. Toujours selon le FSB, cette personne avait notamment loué un appartement dans l’immeuble où vivait Douguina et elle s’était rendue samedi à un festival culturel où la journaliste et politologue était présente. « Un crime ignoble, cruel, a mis fin prématurément à la vie de Daria Douguina, une personne brillante et talentueuse dotée d’un coeur véritablement russe », a déclaré le président Poutine dans un message de condoléances publié par le Kremlin et adressé aux proches de la jeune femme tuée samedi.