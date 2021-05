Le premier adjoint du président du Conseil présidentiel en Libye , Moussa al-Kouni, a indiqué que sa rencontre samedi avec le maréchal Khalifa Haftar et l’envoyé spécial du SG de l’ONU en Libye, Jan Kubis «s’est focalisée notamment sur les efforts visant la réunification de l’institution militaire».»Ma rencontre aujourd’hui (samedi) avec le maréchal Khalifa Haftar et l’envoyé onusien pour la Libye, Jan Kubis s’inscrit dans la démarche visant à réunifier les institutions de l’Etat dont notamment l’institution militaire», a indiqué M.al Kouni sur son compte Twitter.

Il a rappelé que les efforts visant la réunification de l’institution militaire ont débuté récemment par une «rencontre des commandants des forces armées libyennes à Tripoli». «La réunification de l’institution militaire revêt désormais une importance capitale, compte tenue de l’instabilité qui règne dans les frontières sud de la Libye», a expliqué M.al Kouni, soulignant que «la protection de la Libye est devenue plus que jamais un devoir». Les nouvelles autorités en Libye, le président du Conseil présidentiel, Mohamed al-Manfi et le chef du gouvernement, Abdelhamid Debeibah, font de la réunification des institutions de l’Etat libyen une priorité. Selon

M. Debeibah, quelque 80 % des institutions de l’Etat ont été dores et déjà réunifiées. C’est le cas notamment de l’ensemble des ministères, du Parlement, de la Banque centrale et de l’Agence de l’énergie. La mission des nouvelles autorités libyennes devrait prendre fin, selon les accords du Forum de dialogue politique libyen (FDPL), d’ici les prochaines élections générales prévues le 24 décembre prochain.

Par ailleurs, les travaux de la récente réunion du Comité militaire mixte libyen (5+5) en Libye ont abouti à la formation d’un commandement et des forces communes pour superviser le cessez-le feu en vigueur et sécuriser la route côtière», a indiqué un responsable au sein du comité militaire, le général, Khaled al-Mahdjoub.»La mise en place d’un commandement et des forces communes pour la supervision du cessez-le feu en vigueur et la sécurisation de la route côtière constitue un pas important vers l’application des accords du Forum de dialogue politique libyen(FDPL)», a ajouté al-Mahdjoub, directeur du département de l’orientation morale auprès du Comité militaire.

Répondant à une question portant sur la réunification de l’institution militaire, l’officier supérieur a indiqué que «cette tâche demeure délicate en raison de la présence des forces et mercenaires étrangers en Libye».

