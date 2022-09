La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse, a annoncé la famille royale britannique dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine s'étaient montrés «préoccupés» par son état de santé et avaient «recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale». Dans la foulée, sa famille avait été informée de son état de santé et son héritier Charles, 73 ans, et son petit-fils William s'étaient rendus aussitôt à Balmoral.Depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an pour des examens jamais précisés, la reine, à la santé déclinante, se montrait de plus en plus rarement. La reine avait officialisé mardi la nomination de Liz Truss au poste de première ministre.