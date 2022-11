Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a déclaré que la proclamation, il y a 34 ans à Alger, de la création de l'État de Palestine «a constitué un tournant important dans l'histoire de la cause palestinienne», appelant à la reconnaissance des droits du peuple palestinien, dont le droit à l'établissement de son État indépendant avec El-Qods comme capitale. La proclamation le 15 novembre 1988 dans la capitale algérienne par le défunt président Yasser Arafat devant le Conseil national palestinien «a constitué un tournant important et décisif dans l'histoire de notre cause, car elle a ouvert la voie au début d'une nouvelle phase de lutte basée sur l'acceptation de décisions de légitimité internationale», a déclaré, lundi, Abbas à l'occasion du 34e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. Le président palestinien a ajouté que «le peuple palestinien célèbre aujourd'hui le 34e anniversaire de la ‘'Déclaration d'indépendance'', adhérant fermement à ses principes nationaux malgré tous les crimes commis par l'occupation sioniste». «Grâce à ces sacrifices consentis pour protéger nos droits légitimes et préserver la décision nationale indépendante, nous avons obtenu la reconnaissance de plus de 140 pays et l'Etat de Palestine a rejoint des dizaines d'organisations et d'institutions internationales», a tenu à rappeler Abbas. Il a, en outre, souligné que «notre reconnaissance de la légitimité internationale et l'adoption de ses résolutions comme référence, pour parvenir à une paix juste et globale exige de la communauté internationale, de faire pression sur l'occupation pour la forcer à accepter les résolutions de l'ONU et à rejeter la politique des deux poids deux mesures».»Nous n'accepterons pas la poursuite éternelle de l'occupation, et nous adopterons des positions sérieuses et fermes pour protéger les droits de notre peuple», a conclu le président Abbas. Le 15 novembre 1988, à Alger, Yasser Arafat a proclamé devant le Conseil national de l'OLP, la création de l'Etat palestinien avec comme capitale El-Qods Al-Charif. «Le Conseil national palestinien, au nom d'Allah et au nom du peuple arabe palestinien, proclame l'établissement de l'Etat de Palestine sur notre terre palestinienne, avec pour capitale El-Qods», avait-t-il déclaré.