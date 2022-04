La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a déclaré que «la priorité de l'ONU est désormais d'aider les Libyens à organiser des élections nationales crédibles dans les meilleurs délais». Dans un entretien virtuel avec un certain nombre d'acteurs politiques libyens, jeudi soir, Williams a expliqué qu'«elle était retournée en Libye pour soutenir la tenue d'élections, en coordination avec la mission de l'ONU, et pour suivre la mise en oeuvre des mesures économiques, politiques et sécuritaires». La diplomate américaine, a déclaré à l'occasion qu'elle avait présenté «une initiative visant à parvenir à un consensus sur l'adoption d'une base constitutionnelle solide et consensuelle pour la mise en oeuvre d'élections nationales globales».L'émissaire de l'ONU a ajouté par la même: «Depuis mon retour en Libye, j'ai écouté des milliers de Libyens, et j'ai rencontré des responsables libyens de haut rang en Libye et à l'étranger». A ce propos, elle a souligné que «les élections sont toujours au premier plan des priorités du peuple libyen, comme en témoignent les 2,8 millions de Libyens qui se sont inscrits pour voter», appelant au maintien du cessez-le-feu en vigueur en Libye. Elle a indiqué en outre que «l'ONU continuait d'aider les institutions libyennes à mettre en oeuvre des réformes et des efforts économiques, y compris la réunification de la Banque centrale de Libye, l'examen des dépenses et de la répartition du budget, ainsi que de fournir un soutien, en coopération avec le National Oil Corporation et d'autres institutions, pour rétablir le flux de pétrole». Dans le sillage, la conseillère du chef de l'ONU a relevé «des progrès continus dans la réunification de la Banque centrale de Libye pour mettre en oeuvre les recommandations du processus d'examen financier international». La conseillère spéciale du SG de l'ONU, Stephanie Williams a eu cet entretien dans le cadre de ses consultations approfondies avec diverses composantes libyennes à l'intérieur et à l'extérieur, dans le but de rétablir le processus électoral et de le remettre sur la bonne voie, afin que les Libyens puissent élire leurs représentants, précise la mission des Nations unies en Libye, sur sa page officielle sur Facebook.