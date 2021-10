Des accrochages entre groupes armés dans l’ouest de la Libye ont causé d’importants dégâts aux infrastructures de la principale raffinerie pétrolière du pays, a indiqué la Compagnie nationale de pétrole (NOC). Ces affrontements, qui ont duré la nuit de lundi, ont eu lieu autour du complexe pétrolier, situé aux portes de la ville côtière de Zaouia et qui comprend la seule raffinerie opérationnelle de Libye, a précisé la NOC. Huit réservoirs de stockage, cinq réservoirs d’huiles et d’additifs chimiques ainsi que le transformateur électrique alimentant la station principale ont été «gravement endommagées à la suite de ces accrochages entre groupes armés». Ni l’identité de ces groupes ni la cause des affrontements ne sont connues. Les autorités politiques n’ont fait aucun commentaire. Le patron de la NOC, Mustafa Sanalla, a dénoncé «un crime intolérable» qui frappe «une ressource vitale pour l’Etat libyen». La Libye dispose des réserves pétrolières les plus abondantes d’Afrique, malgré une décennie de chaos. La sécurité reste cependant précaire, avec des violences sporadiques.